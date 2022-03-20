بعد غزو أوكرانيا.. سلوفاكيا تنشر منظومة الدفاع الجوي باتريوت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 10 دقائق

أعلن وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد اليوم الأحد بدء وصول منظومة الدفاع الجوي باتريوت إلى بلاده من دول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي، مضيفا أن نشرها سيستمر في الأيام المقبلة.

وستتولى القوات الألمانية والهولندية تشغيل المنظومة على أن تنشر في بادئ الأمر في قاعدة سلياتش الجوية بوسط سلوفاكيا للمساعدة في تعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا الحلف إلى تعزيز دفاعاته.

وستكون المنظومة باتريوت جزءا من مجموعة قتالية جديدة لحلف الأطلسي في سلوفاكيا المجاورة لأوكرانيا.

وقال ناد على فيسبوك “أشعر بالسعادة، إذ أؤكد أن الوحدات الأولى المسؤولة عن نشر منظومة الدفاع الجوي باتريوت تصل بالتدريج إلى سلوفاكيا”.

وأضاف ناد أن المنظومة باتريوت ستكمل منظومة إس-300، التي ترجع إلى العصر السوفيتي والتي تشغلها سلوفاكيا، ولن تحل محلها.

وقال ناد “ستُنشر المنظومة مؤقتا في قاعدة سلياتش الجوية وجار البحث عن أماكن أخرى لنشرها… من أجل أن تغطي (هذه) المظلة الأمنية أكبر جزء ممكن من أراضي سلوفاكيا”.

وقال الوزير السلوفاكي في الأسبوع الماضي إن بلاده مستعدة لتقديم المنظومة إس-300 إلى أوكرانيا عندما تحصل على بديل.

وقال مجددا اليوم الأحد إن سلوفاكيا تبحث عن بديل لمنظومة إس-300 لأنها متقادمة وقدراتها ضعيفة وتعتمد على روسيا.

وحذرت روسيا من تقديم أي منظومات دفاع جوي حديثة إلى أوكرانيا كما حذرت من أنها يمكن أن تستهدف إمدادات السلاح الغربية لها.