بسبب نشاطاته الإرهابية.. الشرطة الألمانية تداهم مركزاً لحزب الله في مدينة مونستر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 07:16 مساءً - داهمت الشرطة الألمانية في مدينة مونستر غرب ألمانيا، مسجد الإمام المهدي الذي يسيطر عليه حزب الله، بعدما كشف تقرير استخباراتي عن نية أعضاء الحزب القيام بتحركات تنتهك الدستور وتخالف القانون.

ووفقاً لما نقلت مصادر لصحيفة جيروزاليم بوست في عام 2019 إن أنشطة إرهابية مؤيدة لحزب الله كانت تتكشف في المسجد، مما أدى إلى تقرير نشرته واشنطن بوست عن إعلان أحد أعضاء حزب الله في المسجد، “لقد بايعنا [علي] خامنئي؛ نحن متهمون بالإرهاب ونفتخر به “.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، داهمت السلطات الألمانية، الخميس شقق اثنين من قياديي جمعية “فاتيمي فيرسملونغ” التابعة لمسجد الإمام المهدي، كما فتشت الشرطة موقعا في دلمنهورست، حيث يستضيف حزب الله أنشطة.

ونقلت بيلد عن المتحدثة باسم الشرطة أنطونيا لينينبرينك قولها “الهدف من المهمة هو إبعاد الحظر… تم مصادرة أموال الجمعية، ونحن نبحث أيضًا عن أدلة على أنشطة غير دستورية”.

الجدير ذكره أنه وفي تقرير استخباراتي كسفت عنه صحيفة جيروزاليم بوست في عام 2019، أشار إلى أنه ولأكثر من 20 عامًا ، كان المركز الإسلامي (الإمام-المهدي-زينتروم) في مونستر منبرًا ومكانًا للقاء أنصار حزب الله في شمال الراين-وستفاليا وألمانيا الغربية.

وأشار تقرير المخابرات المكون من 363 صفحة، والذي يغطي التهديدات لأمن ولاية شمال الراين وستفاليا، إلى حزب الله 21 مرة.

وقد تم انتقاد المسؤولين الألمان بسبب علاقاتهم الودية المفرطة مع مراكز حزب الله.

وفقًا لآخر تقرير استخباراتي لشمال الراين – وستفاليا لعام 2021 ، تضاعف عدد أعضاء حزب الله في الولاية بأكثر من الضعف، من 115 في 2019 إلى 250 في 2020.

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العام الماضي أن هناك زيادة في الأعضاء المنتسبينلحزب الله في ألمانيا، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب حماية الدستور، ووكالة المخابرات المحلية لولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.

وأضاف تقرير المخابرات الألمانية، أن إن عدد المؤيدين والأعضاء ارتفع من 1050 في عام 2019 إلى 1250 في عام 2020.

ويبلغ عدد أعضاء وأنصار حزب الله في ولاية ساكسونيا السفلى نحو 180 عضوا، بزيادة 20 عضوا عن 160 في 2019.

تضم ولاية بادن فورتمبيرغ، حيث قام حزب الله بتخزين نترات الأمونيوم في عام 2016، 75 عضوًا نشطًا في حزب الله.

استخدم عناصر حزب الله نترات الأمونيوم للتخطيط لهجمات بالقنابل في الأرجنتين وبريطانيا وبلغاريا وقبرص وفرنسا.

حيث دمرت نفس المادة المتفجرة مرفأ بيروت في آب / أغسطس 2020 ، مما أسفر عن مقتل 218 شخصًا وإصابة أكثر من 7000 آخرين وتشريد ما يقدر بنحو 300 ألف شخص، فضلاً عن إلحاق أضرار بالممتلكات بأكثر من 15 مليار دولار.

صنفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل وكندا واليابان وجامعة الدول العربية والعديد من دول أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي منظمة حزب الله بأكملها على أنها كيان إرهابي.