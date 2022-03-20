للمرة الثانية.. تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، على قانون بتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا للمرة الثانية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بيان إن التمديد سوف يبدأ من الساعة 05:30 يوم 26 مارس الجاري ولمدة 30 يوما، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

ويصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على أوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير/شباط، بأنه “عملية خاصة” تهدف إلى نزع سلاح البلاد واجتثاث الأشخاص الذين يصفهم بالقوميين الخطرين.

وتصف دول غربية الهجوم بأنه حرب اختارت موسكو شنها، وفرضت تلك الدول عقوبات على روسيا بهدف شل اقتصادها.

كان البرلمان الأوكراني فد وافق في الخامس عشر من شهر مارس/آذار الجاري على مرسوم رئاسي يمدد الأحكام العرفية.

كانت المرة الأولى التي تم فيها إعلان الأحكام العرفية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي. قتل آلاف الأشخاص، وتشرد قرابة عشرة ملايين أوكراني داخليا وخارجيا، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

كما تسببت الحرب في دمار هائل لمبان والبنية التحتية في أوكرانيا.