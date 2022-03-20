شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا: مستعد لهذه الخطوة.. لكن فشلها يعني اندلاع حرب عالمية ثالثة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، عن استعداده للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد في تصريحات لشبكة ” سي إن إن”، أنه بدون مفاوضات، لا يمكننا إنهاء هذه الحرب، لكن المفاوضات مع “بوتين” إذا فشلت فهذا يعني حرب عالمية ثالثة.

وأضاف: “إذا كانت هناك فرصة بنسبة 1٪ لوقف هذه الحرب، أعتقد أننا بحاجة إلى اغتنام هذه الفرصة، نحن بحاجة للقيام بذلك، أستطيع أن أقول لكم عن نتيجة هذه المفاوضات – على أي حال، نحن نخسر أشخاصا أبرياء يوميا”.

وتابع: “القوات الروسية جاءت لإبادتنا وقتلنا، وجيشنا قادر على توجيه ضربة قوية، نحن قادرون على الرد للحفاظ على كرامة شعبنا لكن، لسوء الحظ، لن يحافظ ذلك على الأرواح”.

واستكمل :” لذا أعتقد أنه يتعين علينا استخدام أي صيغة، أي فرصة من أجل الحصول على إمكانية التفاوض، وإمكانية التحدث مع بوتين ولكن إذا فشلت هذه المحاولات، فهذا يعني أن هذه حرب عالمية ثالثة “.