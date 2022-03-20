شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. حبس مصري ومصرية 7 سنوات وإبعادهما عن البلاد بسبب 100 دينار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أسدل القضاء الكويتي الستار، على قضية تزوير شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، والتي اتهم فيها مصريا ومصرية. وأفادت صحيفة الراى الكويتية، أن محكمة الاستئناف قضت بحبس وافد مصري 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 800 دينار. كما قضت نفس المحكمة بحبس وافدة مصرية “ممرضة” تعمل في وزارة الصحة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ. وقررت المحكمة إبعادهما عن البلاد وذلك لتزويرهما شهادة تطعيم لقاح كورونا مقابل 100 دينار كرشوة.

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