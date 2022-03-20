شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لأرامكو بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التحالف وقوع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لأرامكو بجدة. وأضاف أنه وقع حريق محدود بأحد الخزانات تمت السيطرة عليه دون اصابات او خسائر بشرية. وأوضح أن الهجمات الحوثية العدائية تأكيد لرفض جهود السلام وانهاء معاناه الشعب اليمني الشقيق.

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