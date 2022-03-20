شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. روسيا تعلن استخدامها صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استخدامها صواريخ فرط صوتية خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لليوم الثاني على التوالي.

وكشفت روسيا أمس، عن استخدماها لهذه الصواريخ لأول مرة في الحرب على أوكرانيا، لاستهداف أهداف عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أنهم قاموا بتوجيه ضربات بصواريخ فرط صوتية من طراز “كاليبر” و”كينجال” على أهداف في أوكرانيا.

وقال إن صواريخ “كاليبر” أطلقت من بحر قزوين، بينما تم إطلاق صواريخ “كينجال” من أجواء شبه جزيرة القرم، بغية تدمير مستودع كبير لتخزين الوقود ومواد التشحيم تابع للجيش الأوكراني في محيط بلدة قستنتينوفكا في مقاطعة نيكولايف بجنوب أوكرانيا.

وذكر كوناشينكوف أن هذا المستودع استخدم لتنظيم إمدادات الوقود الرئيسية إلى الآليات المدرعة الأوكرانية في مناطق القتال بجنوب البلاد.

كما أضاف المتحدث أن القوات الروسية بصواريخ “كاليبر” أطلقت من البحر الأسود دمرت ورشات خاصة بترميم المدرعات الأوكرانية التي تم إعطابها خلال الأعمال القتالية في مصنع ترميم الأسلحة الهندسية بمدينة نيجين.