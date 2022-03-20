شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات عاجلة لوزير الداخلية الكويتي.. جميع المحافظات تنتظر هذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير: أوصى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد؛ بضرورة تغطية جميع المناطق في المحافظات بمنظومة كاميرات المراقبة الأمنية. جاءت توصيات أحمد نواف أثناء ترأسه اجتماعا أمنيا، حضره كافة الوكلاء المساعدون، ناقش فيه منظومة كاميرات المراقبة الأمنية وتوزيعها في البلاد؛ بحسب صحيفة “القبس”. كما استعرض الوكلاء المساعدون خطط العمل الحالية والمستقبلية ومراحل التطور في التطبيقات التكنولوجية في جميع القطاعات والتأكيد على مواصلة العمل على تحديث المنظومة الأمنية. ووجه أيضا الشيخ أحمد النواف، بضرورة تكثيف الحملات والجهود الأمنية، وضبط الخارجين عن القانون والمخالفين، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب الحيطة واليقظة.

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