شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محكمة أمريكية ترد دعوى بـ 900 مليون دولار ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

ردت محكمة أمريكية، اليوم الأحد، دعوى قضائية رُفعت ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بملايين الدولارات، وفق ما أعلنت وزارة المالية الفلسطينية.



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها، إن ”محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية ردت دعوى شاتسكي المرفوعة ضد فلسطين منذ عام 2002، باتهامات تتعلق بدعم الإرهاب بقيمة 900 مليون دولار أمريكي“.

ورُفعت قضية ”شاتسكي“ من قبل عائلات قتلى العملية التي وقعت في مستوطنة ”كرني شمرون“ شمال الضفة الغربية، حيث تتهم السلطة والمنظمة بمسؤوليتهم عن مقتل وجرح أشخاص يحملون الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية.