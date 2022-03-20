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اختصاصات هامة للجنة البعثات والمنح الدراسية × 10 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - نظم القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والاجازات الدراسية، اختصاصات اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية. 

وفي هذا الصدد، نستعرض في ضوء المادة ( 7 ) من القانون، اختصاصات اللجنة التنفيذية علي النحو الاتي : 

 

1 - تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين ، وتقديم مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذها في ضوء استراتيجية الدولة وأولوياتها.

 

2– وضع قـواعـد اخـتـيـار المبعوثين وشروطه ، والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقا للشروط والمعايير التي تحددها .

 

3- تحديد مدة البعثة .

 

4- تحديد المخصصات المالية للبعثات ، واتخاذ ما يلزم من قرارات في شأن تنفيذها في ضوء الموازنة المخصصة لهذا الغرض .

 

5- البت في طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة .

 

6 - وضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين. 

 

 7 - البت في المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين والتي ترد إليها من الوزير المختص أو القطاع المختص . 

 

8– وضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة في شأن الليـاقـة الصحية للمبعوثين والموفدين ، وكذا تحديد الجهات التي تتولى فحص المتقدمين ، والتأكد من استيفائهم اشتراطات اللياقة الصحية المطلوبة .

 

9 - وضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين . 

 

10 – وضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقا للمعايير التي تضعها اللجنة وذلك كله طبقا للشروط والقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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