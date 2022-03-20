شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا: “بوتين” يستخدم أموال النفط لتمويل عدوانه على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الأحد، “إنه لا يستبعد زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في أوكرانيا”.

وتابع جونسون – في تصريحات لصحيفة التايمز – إن “الغرب يدفع نحو 700 مليون دولار يوميًا ثمن النفط والغاز وبوتين يستخدمها لتمويل عدوانه على أوكرانيا”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، قد وجه دعوة، صباح اليوم، للرئيس الأوكراني وعائلته للجوء إلى بريطانيا.

كما حذّر جونسون الصين إذا قدمت المساعدات لروسيا، مؤكدًا أن “بكين ستواجه عواقب إذا ساعدت روسيا على التهرب من العقوبات الغربية”.