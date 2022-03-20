شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستخدم أوروبا أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فرض عقوبات غربية على موسكو والتحويلات المالية الخاصة بها، إضافة إلى منع بعض المصارف الروسية من التعامل وفقًا لنظام سويفت العالمي.

وكان أول تحد واجهته روسيا هو الديون المستحقة عليها، وعلى الرغم من أن وكالات التصنيف توقعت قبل أيام أن تتخلف روسيا عن دفع ديونها، لكن موسكو، ورغم العقوبات، تمكنت من دفع الأموال المستحقة عليها والبالغة 117 مليون دولار وفقًا لـ”CNBC”.

كما تسببت العقوبات الغربية غير المسبوقة دون وصول روسيا إلى نصف احتياطياتها الأجنبية التي تقدر بحوالي 315 مليار دولار، بحسب وزير المالية الروسي.

كما بدأ بعض المسؤولين بالاتحاد الأوروبي في مناقشة إمكانية استخدام أصول كبار رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات للمساعدة في تمويل جهود التعافي من الحرب في أوكرانيا، مع الإشارة إلى أن أي قرار بشأن كيفية التعامل مع الأصول يجب أن تتخذه الدول الأعضاء في نهاية المطاف.

وإضاقة إلى ذلك فقد خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف روسيا إلى CC من CCC-minus، مشيرة إلى إن مدفوعات خدمة الديون الروسية في الأسابيع المقبلة قد تواجه صعوبات فنية.