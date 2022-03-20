شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الأوكراني يكشف مفاجأة: روسيا عاجزة عن التقدم لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مستشار الرئيس الأوكراني، أن خطوط القتال الأمامية في حالة جمود لأن روسيا ليس لديها قوات كافية للتقدم أكثر.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن قواتها تمكنت من إيقاف تقدم القوات الروسية نحو كييف وتم إجبارها على التراجع مسافة 70 كلم عن العاصمة.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، أن فشل روسيا في السيطرة الجوية أضعف تقدمها البري بشكل كبير.

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية، أنها تشك في جدية روسيا في المحادثات مع أوكرانيا، وأن الرئيس بوتن يستغل الوقت لإعادة تجميع قواته.

فيما حذرت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، من خطر انجراف ألغام بحرية أوكرانية باتجاه البوسفور والبحر المتوسط.

وأعلن المدعي العام الأوكراني، أن القوات الروسية دمرت 489 مؤسسة تعليمية نحو 69% منها بشكل كامل مقتل 115طفلا وإصابة أكثر من 140 منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن 847 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 1399 في أوكرانيا حتى يوم 18 مارس.