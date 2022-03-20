شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف»: المشاورات اليمنية فرصة لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المشاورات تمثل منصة يمنية لجميع أبناء الشعب اليمني

- إنهاء النزاع بين الأشقاء اليمنيين للوصول باليمن إلى بر الأمان

- تلبية تطلعات الشعب اليمني الكريم

- وضع آليات مشاورات يمنية – يمنية مستدامة من كل المكونات

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أن المشاورات اليمنية - اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستستضيفها الأمانة العامة لمجلس التعاون في المدة من 29 مارس إلى 7 إبريل، هي فرصة لإنهاء الصراع ولتحقيق السلام والاستقرار في اليمن وتوجيه الجهود نحو التنمية.

ونوه بأن المشاورات تمثل منصة يمنية لجميع أبناء الشعب اليمني لإنهاء النزاع بين الأشقاء اليمنيين للوصول باليمن إلى بر الأمان وتلبية تطلعات الشعب اليمني الكريم.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام بسفراء دول مجلس التعاون و سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى اليمن، وذلك اليوم الأحد 20 مارس 2022م بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على دعوة مجلس التعاون للمشاورات اليمنية - اليمنية، ضمن جهود دول المجلس المستمرة الهادفة إلى إنهاء الأزمة في اليمن والخروج به لمرحلة السلام والوفاق الوطني، الذي يلبي طموحات وتطلعات اليمنيين، إضافة إلى استعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.

وخلال اللقاء أوضح أن المشاورات تهدف إلى حث جميع الأطراف اليمنية دون استثناء للقبول بوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في مشاورات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة بدعم خليجي، لتعزيز مؤسسات الدولة، وتمكينها من أداء واجباتها الدستورية على الأراضي اليمنية، واستعادة الأمن والسلام والاستقرار إلى اليمن، وتأكيد موقف مجلس التعاون من الأزمة واستمرار دول المجلس في تقديم الدعم له في المجالات كافة.

هذا إضافة إلى وضع آليات مشاورات يمنية – يمنية مستدامة من كل المكونات السياسية والمدنية لتوحيد الجبهة الداخلية، لتحقيق السلام المنشود وعودة الأمن و الاستقرار إلى اليمن وفق رؤية يمنية تضع مصلحة اليمن وشعبه الشقيق كأولوية قصوى وفوق كل اعتبار.

حضر اللقاء كل من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن سالم خليفة الغفلي، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، وسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن والمشرف العام لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وصاحب السمو فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية، والقائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية حسن بن منصور الخاطر، وسفير دولة الكويت بالمملكة العربية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح ، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كاثي ويستلي، والقائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة في اليمن كريس بولد، والقائم بأعمال سفارة جمهورية فرنسا لدى المملكة العربية السعودية ميلسا رحموني، والقائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية لدى اليمن الدكتور إيفينجي كودروف، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ.