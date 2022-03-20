شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب تتسبب في تشريد 10 مليون أوكراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن الحرب في أوكرانيا تسببت في تشريد 10 مليون شخص في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وجاء ذلك وفقا لما صرح به رئيس المفوضية، فيليبو جراندي، على موقع تويتر اليوم الأحد.

يذكر أن هذا العدد يعادل فعليا ربع عدد سكان أوكرانيا، بحسب بيانات المفوضية.

وبينت أن نحو 4ر3 مليون شخص نزحوا إلى الخارج حيث عبروا الحدود إلى الدول المجاورة لأوكرانيا، فيما نزح العدد الباقي من منازلهم داخل بلادهم فرارا من الهجمات.