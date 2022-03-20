أب يشهر سلاحه على ولده ويصيبه بوجهه وساقه في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بوقوع خلاف عائلي تطور إلى استخدام السلاح، شرقي بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "خلافات عائلية بين اب وابنه تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة، إذ قام الاب برمي ابنه باطلاقتين الاولى في منطقة الوجه والثانية بمنطقة الساق الايسر ولاذ الاب بالفرار".



وأشار إلى "نقل الابن الى احدى المستشفيات في محاولة للسيطرة على وضعه الصحي، فيما تم تشكيل فريق عمل امني وتم التوصل الى الاب واعتقاله وايداعه التوقيف".