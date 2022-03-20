وسام وحيد لمنتخبنا.. اختتام بطولة العراق الدولية بكرة الطاولة

وحضر الختام عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية رئيس إتحاد الثلاثي بختيار فريق والأمين المالي للجنة الأولمبية أحمد صبري ورئيس إتحاد المواي التاي مصطفى جبار علگ.

وقال عضو الاتحاد المركزي لكرة الطاولة عادل عبدالله، وفق بيان للاتحاد ورد لـ الخليج 365، ان "المنتخب الايراني هيمن على نتائج البطولة متفوقاً على جميع المنتخبات المشاركة وبجميع الفئات العمرية"، مضيفاً ان "منتخبنا الوطني للاناث شارك بخمس فئات وقدم مستويات طيبة بيد انه إصطدم بمنافسين على مستوى عال من مصر وإيران لاسيما في دور الثمانية لنحصل في النهاية على وسام وحيد حققته اللاعبة أثمان عقيل محرزة الوسام النحاسي".



واشار عبدالله الى "النجاح الباهر الذي حققه اتحاده من الناحية التنظيمية قائلاً إنها المرة الأولى التي يشهد العراق تنظيم هكذا بطولة على مستوى عال من الحضور والمشاركة حيث شارك فيها أكثر من خمسة عشر منتخباً من مختلف دول العالم".