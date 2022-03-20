شجار مسلح بين عميد في الداخلية مع أقربائه في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبر نجاة مدير حسابات الامن الاتحادي العميد حسين جادم البهادلي من محاولة اغتيال".

وبين، أن "ما حصل هو مشاجرة بين العميد المذكور اعلاه مع اقربائه (نسابته) تطورت الى استخدام الرصاص الحي باتجاه عجلة البهادلي، نوع بيك اب، ضمن منطقة بسماية"، مشيراً إلى "عدم وقوع إصابات".

