انت الان تتابع خبر شجار مسلح بين عميد في الداخلية مع أقربائه في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أوضح مصدر أمني، اليوم الأحد، بشأن نجاة مدير حسابات الامن الاتحادي في وزارة الداخلية، حسين جادم البهادلي، من محاولة اغتيال، في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبر نجاة مدير حسابات الامن الاتحادي العميد حسين جادم البهادلي من محاولة اغتيال".
وبين، أن "ما حصل هو مشاجرة بين العميد المذكور اعلاه مع اقربائه (نسابته) تطورت الى استخدام الرصاص الحي باتجاه عجلة البهادلي، نوع بيك اب، ضمن منطقة بسماية"، مشيراً إلى "عدم وقوع إصابات".
وبين، أن "ما حصل هو مشاجرة بين العميد المذكور اعلاه مع اقربائه (نسابته) تطورت الى استخدام الرصاص الحي باتجاه عجلة البهادلي، نوع بيك اب، ضمن منطقة بسماية"، مشيراً إلى "عدم وقوع إصابات".