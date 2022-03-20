'الناتو': نركز على عدم امتداد الصراع الى خارج أوكرانيا

وقال ستولتنبرغ ان "هدف حلف "الناتو" هو منع الصراع مع روسيا". كما أكد أن الحلف سيزيد من دعمه لأوكرانيا "عسكرياً وإنسانياً واقتصادياً".

في سياق آخر، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد، عن رئيس "لجنة حماية سيادة الدولة" في مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف قوله إن "دخول أوكرانيا وجورجيا إلى حلف "الناتو" سيؤدي إلى "عواقب وخيمة" على البلدين في حال مواجهتهما لروسيا".



وأضاف كليموف: "إذا انتهى الأمر بأوكرانيا أو جورجيا في حلف شمال الأطلسي، فقد يصبح الوضع مختلفاً تماماً بالنسبة لهما، وفي مثل هذه الظروف سيكون مميتاً".

وكانت روسيا قد بدأت عملية عسكرية بأوكرانيا يوم 24 شباط الماضي، في الوقت الذي ترى فيه تطلعات كييف إلى الانضمام للناتو تهديداً لأمنها القومي.

