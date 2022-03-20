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انت الان تتابع خبر الجبوري للكاظمي: كنا نتمنى ان تضع حجر الاساس لمطار الموصل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انتقد النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، اليوم الاحد، زيارة رئيس مجلس الوزراء الى المحافظة.
وقال الجبوري في تغريدة له على "تويتر" تابعتها الخليج 365، : "زيارة مفاجئة للكاظمي وبعض الوزراء لمدينة الموصل وافتتاح مستشفى تبرعت ببنائه العتبة الحسينية مشكورةً".
واضاف مخاطبا الكاظمي : "كنا نتمنى ان تضع حجر الاساس لمطار الموصل الذي تأخر جدا اعماره كذلك لو ان وزراء الموصل تذكروا الشهداء واخذوك لاكبر مقبرة جماعية تضم الالاف بدلاً من سوق السمك".