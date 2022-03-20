حارس مرمى عربي على رادار يونايتد

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بغداد - ياسين صفوان - ويرتبط بونو بعقد مع إشبيلية يمتد حتى صيف العام 2024، لكنه يتضمن شرطا جزائيا يسمح للحارس المغربي بالرحيل الصيف المقبل مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ميرور"، أن مانشستر يونايتد يراقب بونو منذ أشهر، ويخطط للتعاقد معه في الصيف المقبل، تحسبا لرحيل دي خيا.



وأضافت أن إشبيلية علم باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، من بينها أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وأندية أخرى بالدوري الإيطالي، لذا يرغب في تجديد عقد بونو لموسمين إضافيين ورفع الشرط الجزائي لـ63 مليون جنيه إسترليني.

ويقدم الحارس المغربي أداء مبهرا هذا الموسم، وينافس نظيره البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، على جائزة "زامورا" لأفضل حارس في الموسم بالدوري الإسباني، ويمتلك بونو أفضلية لكنه تلقى 13 هدفا في 23 لقاء مقابل 21 هدفا في 28 لقاء للحارس البلجيكي، الذي يحتل حاليا المركز الأول كونه لعب 28 لقاء، وهو الشرط الأساسي للدخول في التنافس للفوز بجائزة "زامورا".



ويحتاج بونو للعب في 5 جولات مقبلة مع إشبيلية في الدوري الإسباني لانتزاع المركز الأول شريطة تلقيه في المجمل أهدافا أقل من كورتوا.

ويستعد بونو لخوض مباراتين هامتين مع المنتخب المغربي ضد الكونغو الديمقراطية في الـ25 من مارس الجاري والـ29 منه، ضمن الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

