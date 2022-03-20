جونسون يصف الأزمة في أوكرانيا بأنها "نقطة تحول للعالم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حثّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الصين اليوم الأحد على اتخاذ موقف حيال النزاع في أوكرانيا وإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، واصفاً الأزمة في أوكرانيا بأنها "نقطة تحول للعالم".



وخلال مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز"، دعا جونسون الصين حليفة موسكو الاستراتيجية، ودولًا أخرى لم تتخذ موقفًا بعد، في الانضمام إلى الدول الغربية في إدانتها للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال "مع مرور الوقت ومع تزايد الفظائع الروسية، أعتقد أن من الأصعب والمحرج سياسيًا التغاضي عن غزو بوتين".

وأضاف أن هناك "معضلات كبيرة" للدول التي لم تتحدث بعد ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً "أعتقد أن بكين بدأت تفكّر بالمسألة مرة أخرى".

وكانت كييف دعت بكين السبت إلى إدانه "الهمجية الروسية" بعد مقتل العشرات جراء عمليات قصف روسي جديدة.

وتشعر أوكرانيا والولايات المتحدة بالقلق من احتمال قيام الصين بإرسال مساعدات عسكرية إلى روسيا أو مساعدة موسكو في الالتفاف على العقوبات الغربية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ الجمعة لتوضيح "عواقب تقديم الصين دعما ماديا لروسيا"، حسب البيت الأبيض.

ووصف جونسون الأزمة في أوكرانيا بأنها "نقطة تحول للعالم" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر حزب المحافظين في بلاكبول في شمال غرب انكلترا والذي حضره السفير الأوكراني لدى لندن فاديم بريستايكو.

وقال خلال المؤتمر "هناك البعض حول العالم (...) يقولون إنهم يفضّلون القيام بتسويات مع الطغيان (...) أعتقد بأنهم مخطئون بشدّة".

وأضاف "إن محاولة إعادة تطبيع العلاقات مع بوتين بعد هذا، كما فعلنا في 2014، ستعني اقتراف الخطأ نفسه من جديد، لذلك يجب أن يخسر بوتين".

وتابع انها "نقطة تحول للعالم ولحظة اختيار (...) اختيار بين الحرية والقمع".