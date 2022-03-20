في ظل أزمة تكاليف المعيشة.. وزير الخزانة البريطاني يتعهد بمساعدة المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تعهد وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك بمساعدة البريطانيين في ظل أزمة تكاليف المعيشة، وذلك دون أن يفصح عن المساعدة التي سوف يقدمها.



وفي ظل التساؤلات التي يواجهها بشأن كيف سوف يساعد المواطنين في مواجهة ارتفاع معدل التضخم وأسعار الطاقة قال سوناك لشبكة "سكاي نيوز" اليوم الأحد: "أريد أن يعلم المواطنون إني سوف أقف بجانبهم، ويجب أن يطمئنوا".

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سوناك رفض تحديد سياسات معينة ربما يتبناها، مثل خفض ضريبة الوقود.

كما كرر تحذيره من أن الأشهر المقبلة لن تكون سهلة، في ظل تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يقدم سوناك بياناً الأربعاء المقبل مصحوبا بتوقعات نقدية لمكتب مسؤولية الميزانية.