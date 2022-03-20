بالصور - سيتى كلوب يستضيف بطولة الألعاب الخاصة باستاد الفيوم استعدادًا لبرلين 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

استضاف نادى سيتى كلوب، ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري، على استاد الفيوم، بمنافسات عدد كبير.

وشهد نادي سيتي كلوب الفيوم فعاليات ألعاب منها كرة القدم وألعاب القوى، والتي تأتي ضمن الاستعدادات للمشاركة المصرية بالألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، والمقرر انطلاقها بمدينة برلين الألمانية العام المقبل.

وافتتح البطولة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ونائبه محمد عماد، وكان فى استقباله اللواء طارق محروس عضو مجلس إدارة شركة سيتى كلوب لإدارة المنشآت الرياضية.

وسيتم ترشيح العديد من اللاعبين، من خلال تلك المسابقات، عن طريق القرعة العلنية، بين أوائل الفائزين للمشاركة في الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص المصري، والمقرر إقامته في النصف الثاني من العام الجارى.

من جانبه ، أكد العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب لإدارة المنشآت الرياضية ، على تجهيز جميع المنشآت لاستقبال كافة الأحداث الرياضية والاستفادة من ثروة مصر القومية فى منشآتها الرياضية على مستوى جميع المحافظات.

كما عبر العميد مرجان، عن سعادته بتضافر الجهود داخل المحافظات لإنجاح تلك الألعاب، وتذليل كافة الصعوبات لإنجاح الحدث.

وباتت صالات وملاعب أندية سيتي كلوب "قبلة" جميع الاتحادات لاستضافة المباريات الرسمية ،حيث استضافت صالة سيتى كلوب فرع بنها بنادى بنها الرياضى ، مؤخرا أول مباراة رسمية فى الكرة الطائرة بين فريقي نادى بنها الرياضى و نادى هليوليدو، ونفس الأمر لصالة سيتي كلوب طنطا التي استضافت مباريات الدورة المجمعة الأولى والثانية للمنافسة على البقاء في دورة محترفي كرة اليد.