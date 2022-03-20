أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية للكوادر العاملة بالوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تستضيف أكاديمية الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال "الإسعافات الأولية" للعديد من ضباط الوزارة خلال الفترة من 15 – 17 مارس الجاري .

يتضمن البرنامج التدريبي التعريف بالقانون الدولي الانساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولي فضلاً عن التدريبات العملية على الإسعافات الأولية والتعامل مع حالات (النزيف الحاد – ضيق التنفس – مشاكل الدورة الدموية – انخفاض وارتفاع درجات حرارة الجسم – الكسور المتنوعة بالعظام) .

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالانفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها .