الصقور يعانون المشاكل في دوري ابطال اسيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي ان "9 لاعبين من القوة الجوية، التحقوا بالمنتخب العراقي الذي يستعد لمواجهتي الإمارات وسوريا، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر".

كما "يشارك 3 لاعبين من الفريق مع المنتخب الأولمبي الذي غادر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة دبي الدولية التي ستنطلق في الـ23 من الشهر الجاري".



وتواجد لاعبان من القوة الجوية في معسكر منتخب الشباب، المقام حاليا بالعاصمة بغداد، تحضيرا لتصفيات آسيا.

ويذكر ان "تدريبات القوة الجوية تقام في ملعبه، بمشاركة 9 لاعبين فقط، في ظل غياب 4 لاعبين آخرين وهم الحارس فهد طالب والمدافع ميثم جبار، وثنائي الوسط كرار نبيل وحسين جبار، بداعي الإصابة".

ويلعب القوة الجوية أولى مبارياته في دوري الأبطال أمام الجزيرة الإماراتي يوم 7 نيسان المقبل، ثم يلاقي مومباي الهندي في الـ10 من الشهر ذاته، على أن يختتم مبارياته بمواجهة الشباب السعودي في الـ14 من الشهر ذاته".

