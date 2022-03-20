انت الان تتابع خبر نفايات تتسبب بحريق مولدة أهلية وصيدلية وسط بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بالسيطرة على حادث حريق مولدة أهلية وصيدلية، وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني كافحت حادث حريق اندلع بمولدة اهلية وصيدلية ضمن ساحة الواثق وسط العاصمة".
وبين، أن "الحادث بدأ بحرق نفايات أمتد الى مولد وجزء بسيط من صيدلية"، مشيراً إلى أنه "تمت السيطرة على النيران دون اضرار بشرية تذكر".
أدناه الصور:
وبين، أن "الحادث بدأ بحرق نفايات أمتد الى مولد وجزء بسيط من صيدلية"، مشيراً إلى أنه "تمت السيطرة على النيران دون اضرار بشرية تذكر".
أدناه الصور: