نفايات تتسبب بحريق مولدة أهلية وصيدلية وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني كافحت حادث حريق اندلع بمولدة اهلية وصيدلية ضمن ساحة الواثق وسط العاصمة".

وبين، أن "الحادث بدأ بحرق نفايات أمتد الى مولد وجزء بسيط من صيدلية"، مشيراً إلى أنه "تمت السيطرة على النيران دون اضرار بشرية تذكر".



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