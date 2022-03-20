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انت الان تتابع خبر اكتشاف قبور اثرية في الحبانية (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم، اليوم الأحد، اكتشاف احد المزارعين في منطقة الملاحمة التابعة لقضاء الحبانية قبور أثرية أثناء عمله في تسوية الارض.
وقال شلغم في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "على الفور تم تشكيل لجنة وإبلاغ السلطات الأمنية وقسم شرطة الاثار والتوجه الى المكان في المنطقة المذكورة مقاطعة ٦ الحماميات وتم ايقاف العمل في المكان (قبة مهجة) واخذ تعهد من صاحب الأرض بعدم العمل".
وتابع، "كما تم أخذ احداثيات GPS وإرسال كافة الاوليات الى دائرة التحريات لغرض اعلان الاثرية".
وتابع، "كما تم أخذ احداثيات GPS وإرسال كافة الاوليات الى دائرة التحريات لغرض اعلان الاثرية".