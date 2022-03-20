اكتشاف قبور اثرية في الحبانية (صور)

وقال شلغم في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "على الفور تم تشكيل لجنة وإبلاغ السلطات الأمنية وقسم شرطة الاثار والتوجه الى المكان في المنطقة المذكورة مقاطعة ٦ الحماميات وتم ايقاف العمل في المكان (قبة مهجة) واخذ تعهد من صاحب الأرض بعدم العمل".وتابع، "كما تم أخذ احداثيات GPS وإرسال كافة الاوليات الى دائرة التحريات لغرض اعلان الاثرية".