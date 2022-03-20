وزير الطيران يستقبل سفير دولة كازاخستان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

القاهرة - سامية سيد - استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الأحد، بمقر وزارة الطيران خيرات لاما شريف سفير دولة كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال النقل الجوي.

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بسفير دولة كازاخستان، مؤكدًا على عمق العلاقات ووجود روابط تاريخية مشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وأكد الطيار محمد منار أن وزارة الطيران تحرص على مد أواصر التواصل والتعاون المستمر مع كازاخستان فى مختلف أنشطة قطاع النقل الجوي.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك منها تحديث بنود اتفاقية النقل الجوى الموقعة بين البلدين، وتشغيل رحلات منتظمة بين مصر وكازاخستان وتعزيز التعاون فى مجال الشحن الجوي.

ومن جانبه أعرب السفير خيرات لاما شريف عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مضيفاً أنه يتطلع إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين وبحث آفاق جديدة من التعاون فى مختلف أنشطة الطيران المدني.

حضر اللقاء الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام ومحمد فرحات رئيس القطاع التجارى بمصر للطيران.