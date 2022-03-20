شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تكرم 25 من الأعضاء لجهودهم خلال الفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجموعة من أعضائها على جهودهم خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور ممثلين من مجلس الأمناء ولجنة المنسقين.

ويخضع أعضاء التنسيقية لتقييمات أداء دورية لقياس مستوى تطور الأداء، والوقوف على مواطن القوة ونقاط الضعف، لتعظيم الاستفادة من توظيف مهاراتهم وفقًا لهذه التقييمات.

وضمت قائمة المكرمين كلا من علاء مصطفى، أحمد رمزى ،عمرو عزت ،نور الشيخ ،أحمد البشبيشي، رشيدة دعبس، محمد الصعيدي، أحمد يحيى، معتز عبدالله، حسام رأفت، حازم هلال، مريم النجدي، مصطفى مسلم، أبرام عبد المسيح، أحمد الحمامصي، تقى حسين، مينا سنبل، كريم مجدي، إبراهيم رمضان، حسين صبيح، سليمان جمعة ، أنور إسماعيل، روحية جلال، عمرو عبدالعظيم ونيفين إسكندر.