رئيس الغرفة التجارية الإسكندرية: فقدنا 9% من ملاحة البحر المتوسط بعد أزمة أوكرانيا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن العالم يشهد حالة من الاضطرابات بداية من جائحة كورونا التي ضربت أنشطة الاقتصاد الأزرق، ثم حرب روسيا وأوكرانيا التي فقدنا فيها 9% من ملاحة البحر الأبيض، وصولا إلى تأثر أسعار البترول التي تشكل 70% من تكلفة النقل البحري.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات "مارلوج 11"، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد ، تحت شعار الاقتصاد الأزرق، أن دول البحر الأبيض المتوسط خسرت 11% من ناتجها المحلي الإجمالي الذي يأتي من أكثر من 340 مليون سائح أي ما يقرب من ثلث إجمالي السياحة العالمية وغالبيتها سياحة شاطئية وبحرية.

وأشار إلى أن التجارة العالمية انخفضت بحوالي 30% ما أثر عل تدفقات التجارة عبر البحر الأبيض، والتي تمثل حوالي 25% من حجم النقل البحري العالمي.

وأكد أن مجتمع الأعمال يرى في كل تلك التحديات فرص تتبلور في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص والتي تنتهجها مصر في كافة القطاعات، وقطاع النقل البحري مثال متميز لتلك الشراكة الحقيقية.

وتابع أن تعطل سلاسل الإمداد العالمية يعد فرصة متميزة لجذب الشركات العالمية لتنتقل وتتوطن وتستثمر في درب الملاحة العالمية، دول البحر الأبيض وبالطبع مصر، ومدخل البحر الأبيض وأرض قناة السويس ومحورها الاقتصادي للتصنيع من أجل التصدير لمناطق تجارة حرة تتجاوز 3 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والوطن العربي وأمريكا والميركسور.

ودعا الوكيل خلال كلمته الحضور للمشاركة في المؤتمر والمعرض الثاني والعشرون للنقل واللوجيستيات sil في برشلونة إسبانيا في الفترة من 31 مايو إلى 30 يونيو المقبل، حيث يلتقي قيادات النقل متعدد الوسائط والموانئ واللوجيستيات من البحر الأبيض ومختلف دول العالم.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه سيتم التحاور حول العديد من فرص الاقتصاد الأزرق من السياحة الزرقاء إلى الطاقة الزرقاء إلى الغذاء الأزرق، وبالطبع البيئة الزرقاء.