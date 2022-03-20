3 منها لفرنسا.. الأزهر يعلن قائمة قوافل السلام في 4 سنوات "إنفوجرافيك"

وقال الأزهر الشريف، في تعقيب على الإنفوجرافيك، إن قوافل السلام تجوب العالم شرقا وغربا في عهد الإمام الطيب.

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف عبر فيسبوك، إنفوجرافيك تضمن قوافل السلام التي أطلقها الأزهر الشريف منذ عام 2015.

محمد يوسف

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