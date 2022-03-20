3 منها لفرنسا.. الأزهر يعلن قائمة قوافل السلام في 4 سنوات "إنفوجرافيك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف عبر فيسبوك، إنفوجرافيك تضمن قوافل السلام التي أطلقها الأزهر الشريف منذ عام 2015.
وقال الأزهر الشريف، في تعقيب على الإنفوجرافيك، إن قوافل السلام تجوب العالم شرقا وغربا في عهد الإمام الطيب.
وتأتي هذه القوافل بتعاون مشترك بين الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين.
قوافل السلام في يونيو 2015
- قافلة السلام إلى فرنسا.
- قافلة السلام إلى إيطاليا.
- قافلة السلام إلى أفريقيا الوسطى.
قوافل السلام في يوليو 2015
- قافلة السلام إلى ألمانيا.
- قافلة السلام إلى جنوب أفريقيا.
- قافلة السلام إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
- قافلة السلام إلى إسبانيا.
- قافلة السلام إلى إندونيسيا.
- قافلة السلام إلى تشاد.
- قافلة السلام إلى باكستان.
- قافلة السلام إلى أفريقيا الوسطى.
قوافل السلام 2016
- قافلة السلام إلى نيجيريا في أبريل 2016.
- قافلة السلام الثانية إلى فرنسا في أكتوبر 2016.
قوافل السلام في 2017
- قافلة السلام الثالثة إلى فرنسا في يوليو 2017.
- قافلة السلام إلى كولومبيا في أغسطس 2017.
قوافل السلام في 2018
- قافلة السلام إلى كينيا في أبريل 2018.