صور.. وزيرة التعاون الدولي من أسيوط: نسعى لتحفيز ريادة الأعمال وتطوير النمو الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، في فعاليات ريادة الأعمال بأسيوط احتفالًا بمرور عام على انطلاق برنامج "أورنج كورنرز"، لتوفير التدريب وشبكات الاتصال والتسهيلات لرواد الأعمال للبدء في أعمالهم المبتكرة وتنميتها.

جاء ذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وهان ماوريتس سفير هولندا بالقاهرة، وكانتي كامبيوني رئيس مجلس إدارة بنك الاسكندرية.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تسعى باستمرار لتحفيز وتطوير أنظمة بينية مرنة لريادة الأعمال. وتعلن مصر عن موقعها كمركز للإبداع والابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه تخرج 11 رائد ورائدة أعمال من برنامج أورنج کورنرز حتى مارس 2022، 57 % من هذه الشركات الناشئة تقودهم رائدات أعمال؛ مشيرة إلى نحتفل اليوم أيضا مع شركائنا بنجاح الشركات الناشئة التي شهدت نموا بنسبة 43% في إيراداتها؛ مؤكدة أن هذا البرنامج هو مثال واضح لكيفية مشاركة القطاع الخاص في دعم ريادة الأعمال والمساهمة حتما في النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية في السوق.

أعرب السفير هان ماورتس سخابفلد، سفير المملكة الهولندية بالقاهرة، عن سعادته بأن يكون جزءًا من جهود دعم رواد الأعمال الشباب المصريين: "تشجع هولندا سياسة المعونة والتجارة والاستثمار الطموحة والمستدامة التي تهدف إلى إيجاد حلول مربحة للجميع على مستوى العالم ، وتلعب ريادة الأعمال دورا حيويا من خلال المساهمة في الابتكار والحد من البطالة.

قال السفير الهولندي بالقاهرة: "لقد أثبت رواد الأعمال المصريون الشباب أنهم مجازفون، يجرؤون على إحداث التغيير وأحيانا كثيرة بموارد محدودة يهدف برنامج ريادة الأعمال "أورنج كورنرز مصر" إلى مساعدة رواد الأعمال الشباب في تطوير ليس فقط أفكارهم ولكن أيضا مهاراتهم الشخصية".

أشار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إلى النهضة التعليمية التي حظيت بها محافظة أسيوط في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخاصة إنشاء مدرسة أسيوط الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والتي تستوعب المتميزين والمتفوقين من أبنائنا الطلاب لتخريج جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية ومواجهة التقدم الكبير في العلوم والتكنولوجيا والتي تعد نموذج لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية.