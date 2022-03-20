رئيس الأكاديمية العربية: "الاقتصاد الأزرق أحد الوسائل الحيوية للتعافي من آثار كورونا" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الاقتصاد الأزرق متمثل في الإدارة الجيدة للموارد المائية والتجارة عبر المحيطات والبحار أحد الوسائل الحيوية للتعافي من آثار جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات "مارلوج 11" الذي ينظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، علي مدار ثلاث أيام بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في صناعة النقل البحري .

وأضاف عبد الغفار، أن المؤتمر يأتي لهذا العام في أعقاب جائحة كورونا وتوابعها التي امتدت إلى كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفا، يجب التوجه نحو الاقتصاد الأزرق المستدام الذي يعد أحد الوسائل الهامة للتعافي من آثار الجائحة، ثم حرب روسيا وأوكرانيا التي فقدنا فيها ملاحة البحر الأبيض، إلى جانب أسعار البترول التي تشكل 70 % من تكلفة النقل البحري.

وأضاف، عالمنا المعاصر يعاني العديد من الأمور التي تشكل خطراً عظيماً على كل الموجودات به وبخاصة ما يتعلق باستخدام الموارد الطبيعية والتلوث البيئي الأمر الذي انتبهت له دول العالم مؤخراً لتدق ناقوس خطر لما يتوقع ان يشهده العالم مستقبلاً من مخاطر.

وأشار رئيس الأكاديمية، إلى أن أنشطة الاقتصاد الأزرق بدول البحر الأبيض خسرت 21 % من قيمتها السنوية البالغة 450 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 20 % من إجمالي الناتج البحري العالمي السنوي في منطقة لا تشكل سوى 1 % من بحور العالم.

وأضاف، أن التجارة العالمية انخفضت نحو 30 % مما أثر على تدفقات التجارة البحرية عبر البحر الأبيض، والتي تمثل حوالي 25 % من حجم النقل البحري العالمي، لذلك ظهرت العديد من المبادرات والتوجهات الدولية التي تدعو لمواجهة تلك التحديات المستقبلية من خلال التشريعات والاتفاقيات والتوجه للموانئ الخضراء والتنمية المستدامة والاستخدام الرشيد للموارد والتوجه للاقتصاد الأزرق.

وتابع، أنه وتماشياً مع هذا التوجه الدولي فقد اهتمت الأكاديمية كونها إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية باختيار هذا الموضوع لمناقشته في مؤتمر هذا العام والذي يحمل عنوان : نحو اقتصاد ازرق مستدامة.

شهد الافتتاح حضور كل من وزير النقل الفريق كامل الوزير، وهشام علي وزير النقل السوداني، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتورة كليوباترا دومبيا هنري رئيس الجامعة البحرية الدولية، والدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.