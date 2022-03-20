روسيا تستخدم صاروخاً أسرع من الصوت لتدمير مستودع ذخيرة في أوكرانيا

موسكو: قالت روسيا إنها استخدمت صاروخاً تفوق سرعته سرعة الصوت لأول مرة منذ بداية اجتياحها لأوكرانيا، في الوقت الذي أفادت فيه كييف بسقوط المزيد من الضحايا في الهجمات الروسية على البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت عن استخدام طراز جديد من الصواريخ، وهو ما يمثل تصعيداً جديداً في حربها على جارتها.

وقالت موسكو إن الصاروخ كينغال (الخنجر)- جو/أرض- ضرب ودمر مستودع ذخيرة تحت الأرض في جنوب غربي أوكرانيا يوم الجمعة الماضي.

وتابعت الوزارة أن الهجوم الذي وقع في منطقة ايفانو-فرانكيفسك يمثل أيضاً أول استخدام للصاروخ في قتال. وحتى الآن، تم استخدام صواريخ كينجال تحديدا في المناورات- كان آخرها قبل أيام قليلة من بدء الغزو في 24 فبراير(شباط) الماضي.

وتم إطلاق صواريخ كينغال من مقاتلات ميغ-31، وتستطيع الصواريخ ضرب أهداف على مسافة تصل إلى ألفي كيلومتر، وفقاً لروسيا. وتتجاوز سرعة الصواريخ سرعة الصوت بمرات عدة ، ويمكن أن تبلغ سرعتها أكثر من 6 آلاف كيلومترات في الساعة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الحكومة الأوكرانية ، كما لم يتسن التحقق من ادعاء موسكو بشكل مستقل.