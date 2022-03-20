شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" تناقش 15 اقتراحا لتطوير طرق ومواجهة مواقف عشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعا يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، تناقش خلاله 15 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب بشأن صف وتطوير وإنارة طرق وإنشاء محاور وكبارى، والتصدى للمواقف العشوائية وإنشاء مواقف جديدة لحل مشكلة الازدحام المروري، وتوسيع الأحوزة العمرانية، وإنشاء مجمعات خدمية، وتحويل قرى إلى مدن.

ويتناول الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقي، بشأن استكمال رصف مناطق حي غرب بمحافظة أسيوط، خاصة منطقة غرب البلاد، والاقتراحين برغبة المقدمين من النائب إبراهيم نظير عبد الرحيم، الأول: بشأن حل مشكلة الازدحام المرورى الشديد والمواقف العشوائية بمحافظة أسيوط، والثاني: بشأن توسعة الحيز العمرانى بمركز القوصية - محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن عمر حسنين، بشأن إنشاء مجمع خدمات بمدينة الخصوص - محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تحويل قرية دمرو مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ إلى مدينة.

وتنظر اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند رشاد، بشأن إنشاء موقف سيارات ( التاكسي) بجوار محطات الأتوبيس في محافظة الجيزة في أماكن محددة، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تغيير اسم شارع عمارات جامعة القاهرة إلى شارع هيئة التدريس - محافظة الجيزة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الحكيم دراج، بشأنرصف وتطوير الطرق الواصلة بين مدينة سمنود والقرى التابعة لها - بمحافظة الغربية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيمان خضر، بشأن فتح محور مروری يربط بين مدينة الرقازيق ومدينة القنيات بمحافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إمام منصور حسن، بشأن تطوير موقف مركز فاقوس - بمحافظة الشرقية.

كما يشهد الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن تطوير مركز التدريب المهني بمركز ايتاي البارود - محافظة البحيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن إنشاء موقف داخل القنطرة شرق بقرى شرق البحيرات (الأعمال - التقدم السلام) - مركز ومدينة القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عواجة، بشأن رصف طريق امتداد شارع التحرير - محافظة سوهاج، وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن تطوير حديقة الحيوانات بمحافظة بني سويف، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء مصنع لإنتاج شرائح ألواح الطاقة الشمسية وإدراجه ضمن أولويات مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن إنارة طريق ترعة الأحمدية بزمام مرکزی الجمالية والمنزلة بمحافظة الدقهلية .