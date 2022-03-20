شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: أسقطنا 207 مسيرات ودمرنا 1467 دبابة أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أسقطت 207 مسيرات ودمرت 1467 دبابة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية.

وأضافت أنه تم قصف منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ فرط صوتية من طراز “كينجال”، وأن الدفاعات الجوية أسقطت مروحية و6 مسيرات أوكرانية، بالإضافة إلى تدمير 62 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد.

وكشفت الوزارة أن المقاتلات الحربية دمرت 62 منشأة عسكرية وأسقطت مروحية و6 مسيرات ودمرت مقر تدريب العمليات الخاصة الأوكرانية يضم مرتزقة أجانب وتصفية أكثر من 100 مسلح.

وأشارت إلى أن الجيش الروسي استهدف مقر تدريب العمليات الخاصة الأوكرانية الذي يضم مرتزقة أجانب ويقضي على أكثر من 100 مسلح، ودمر قاعدة لتخزين الوقود في منطقة نيكولاييف بواسطة صواريخ حديثة وفرط صوتية، مؤكدة اعتراض صاروخ تكتيكي أوكراني من طراز “توشكا يو” ليلا على تخوم خاركيف.

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه حوالي 11 ألف لاجئ أوكراني، إلى شبه جزيرة القرم خلال الـ4 أيام الماضية.