شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: مقتل 100 من القوات الخاصة الأوكرانية والمرتزقة في جيتومير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن مقتل أكثر من 100 من القوات الخاصة الأوكرانية والمرتزقة بقصف قاعدة عسكرية في جيتومير.
وأكدت الدفاع الروسية أن سفن أسطول بحر قزوين تقصف أهدافًا عسكرية أوكرانية بصواريخ مجنحة من طراز كوليبر.
وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت صباح اليوم، عن قصفها لمنشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ فرط صوتية من طراز كينجال، مضيفة أن قواتها قصفت مجمعًا صناعيًا عسكريًا أوكرانيًا بصواريخ كوليبر المجنحة تم إطلاقها من البحر الأسود.
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