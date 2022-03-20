الولايات المتحدة الامريكية تعتزم نشر وحدة عسكرية في بلغاريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تعتزم الولايات المتحدة نشر وحدة عسكرية في بلغاريا، حسبما أعلن رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف عقب محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في العاصمة صوفيا السبت.



وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومن المقرر أن تخضع هذه الوحدة لقيادة القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا.

وأكد بيتكوف أنه لن يتم إرسال شحنات أسلحة من بلغاريا إلى أوكرانيا، وقال خلال مؤتمر صحفي: "لم نناقش بأي شكل من الأشكال تقديم دعم عسكري لأوكرانيا".

وشدد بيتكوف على أن بلغاريا ستواصل تقديم الدعم الإنساني للأوكرانيين.

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي أوستن بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها بلغاريا لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البلغارية في صوفيا إن أوستن ناقش مع وزير الدفاع البلغاري دراغومير ساكوف المجموعة القتالية متعددة الجنسيات التي أنشأتها بلغاريا، والتي تخضع لقيادة الناتو.

ومن المقرر أن تصبح الوحدة العسكرية الأمريكية المعلن عنها جزءا من هذه المجموعة القتالية.

وتفقد الوزيران قوات بلغارية وأمريكية الجمعة خلال تدريبات في منطقة بشرق بلغاريا.

وخلال محادثات أوستن في صوفيا، احتج أنصار للحزب القومي الموالي لروسيا (إحياء) أمام مقر وزارة الدفاع ومقر الحكومة ضد الناتو وإمكانية تسليم أسلحة إلى أوكرانيا. ورفع المتظاهرون العلم البلغاري والروسي. وهتفوا: "اطردوا الناتو".

وقبل زيارة أوستن، أُثارت تقارير وسائل إعلام دولية جدلاً في بلغاريا، والتي تحدثت عن إمكانية أن تسلم بلغاريا نظامها السوفيتي المضاد للطائرات "إس300-" إلى أوكرانيا. وحذر الرئيس البلغاري رومين راديف من قرار إمداد أوكرانيا بأسلحة، وبالتالي من تورط بلغاريا في الحرب.