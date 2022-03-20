شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تستدعي سفيرها في مدريد (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الجزائر السبت استدعاء سفيرها في مدريد، على خلفية دعم إسبانيا مقترح المملكة المغربية منح حكم ذاتي للصحراء الغربية، بدل إجراء استفتاء لتقرير المصير كما تطالب بوليساريو المدعومة من الجزائر، في ما وصفته هذه الأخيرة بأنه "انقلاب مفاجئ".



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية نشرته وسائل الإعلام الحكومية، أن السلطات الجزائرية "استغربت الانقلاب المفاجئ والتحول في موقف السلطة الإدارية السابقة بالصحراء الغربية، وعليه قررت الجزائر استدعاء سفيرها في مدريد فورا للتشاور".