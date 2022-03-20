كوريا الشمالية تطلق 4 مقذوفات يشتبه أنها من راجمات صواريخ.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأحد 4 مقذوفات يشتبه أنها من راجمات صواريخ في البحر الأصفر، وفقاً لمسؤولين عسكريين كوريين جنوبيين، ويعتبر هذا الإطلاق هو الأحدث في سلسلة الاستفزازات التي تزيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وفقاً لتقرير إخباري.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي عقد اجتماعاً طارئاً بشأن المقذوفات الأربعة والتي سقطت في المياه الغربية خلال فترة استغرقت ساعة بداية من الساعة 0720 صباحا بالتوقيت المحلي من موقع غير محدد في جنوب إقليم بيونجان، وفقاً للمسؤولين.

وقال مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي" كان هناك مقذوفات يعتقد أنها أطلقت من راجمات صواريخ متعددة الفوهات كورية شمالية هذا الصباح".

وأضاف المسؤول "إننا نبقي على جاهزيتنا الدفاعية في الوقت الذي نراقب فيه عن كثب التطورات ذات الصلة".