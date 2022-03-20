كييف وروسيا تعلنان عن إجلاء آلاف المدنيين من المناطق المحاصرة بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت كل من كييف وموسكو عن إجلاء آلاف المدنيين من المناطق المحاصرة بأوكرانيا.



وقال كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية إنه تم نقل ما يربو على 4100 شخص جوا من مدينة ماريوبول الساحلية. كما تم نقل حوالي 2500 آخرين إلى بر الأمان من منطقتي كييف ولوهانسك عبر ما يسمى بممرات الفرار الآمنة.

وذكرت وزارة الدفاع في موسكو أن مئات الآلاف من الأوكرانيين أعربوا عن رغبتهم في التمكن من الفرار إلى روسيا.

ووجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نداء للشعب الروسي، في رسالة فيديو، صباح اليوم الأحد، مستحضرا صور 14 ألف روسي، يقول إنهم لقوا حتفهم، في الهجوم الروسي لبلاده.

وقال زيلينسكي "في بؤر القتال العنيف بشكل خاص، تتناثر جثث الجنود الروس، في خطوط دفاعنا الأمامية.وهذه الجثث، لا يتم انتشالها، من قبل أحد".

وأضاف أنه ربما يفهم أن روسيا لديها احتياطيات لا نهاية لها تقريبا من الجنود والمعدات العسكرية.

وتابع "لكن أود أن أعرف من مواطني روسيا- ما الذي حدث لكم على مر السنوات، ولم تلاحظوا خسائركم؟

وكرر زيلينسكي قوله بأن 14 ألف جندي روسي، قتلوا، حتى الآن.

وأضاف زيلينسكي "هناك 14 ألف أم و14 ألف أب وزوجة وطفل وقريب وصديق- وأنتم لا تلاحظون ذلك؟"

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من الإحصاء الأوكراني لعدد الجنود الروس الذين لقوا حتفهم. كما لا يمكن إحصاء الخسائر العسكرية الخاصة بأوكرانيا، التي قدرها قادة البلاد، بحوالي 1300 جندي، قبل حوالي أسبوع.

وأكدت موسكو حتى الآن، أن عدد القتلى الروس بين قواتها يبلغ حوالي 500 فقط.