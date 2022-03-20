زلزال يخلف أضراراً جنوب إيران.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤول إيراني اليوم الأحد وقوع أضرار جراء زلزال ضرب منطقة دوبرجي التابعة لمدينة داراب بمحافظة فارس جنوبي إيران.



ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة فارس حسين درويشي القول إنه إثر وقوع الزلزال تم إرسال فريقي تقييم من قاعدة الإغاثة والإنقاذ، وأفادا بحدوث تصدعات في جدران بعض المنازل.

وأضاف أن الزلزال أسفر أيضا عن إصابة شخصين.

وكان زلزال وقع بالمنطقة أمس السبت، وبلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.