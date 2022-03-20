شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط وقف الدعاوى الجنائية للمشروع الصغير بعد توفيق أوضاعه.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اجتماعات مجلس الوزراء الأخيرة، الموافقة على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، وهي المنصوص عليها بالمادة رقم (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك بالنظر لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادى، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن "رؤية مصر 2030".

ومنح التشريع العديد من الامتيازات التى كفلت للمشروع وضع مستقر، وذلك فور توفيق أوضاعه وانضمامه للاقتصاد الرسمي، لتنص المادة "80" من القانون، على وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن ‏الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه ‏المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقاً لأحكام هذا الباب، ‏كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيها، ‏وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.‏

واستثناءً من أحكام المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضى الدعاوى ‏والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق ‏أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير، وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقاً للضوابط ‏والإجراءات التى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك دون التقيد بأى قوانين ‏أخرى.‏

وتقضى المادة (81) بعدم سريان الحكم السابق على جرائم التهرب الضريبى، وذلك وفقاً للأحكام الواردة بنص المادة.