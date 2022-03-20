أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 6 و8 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 12.5 جنيه و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.