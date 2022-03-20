أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 6 و8 جنيهات.
واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.
ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.
البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.
البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.
الكوسة بين 5 و8 جنيهات.
الفاصوليا بين 12.5 جنيه و20 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 6 و10 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها.
الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.
الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.
البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.