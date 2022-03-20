انتحار شاب بـ"مبيد حشري" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

انتحر شاب، اليوم الأحد، بتناول مبيد حشري بمنزل أسرته، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "مسعود.ا" في العقد الثالث من العمر لا يعمل ويقيم دائرة القسم مصابًا بإعياء وقيئ، وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة له.

أفاد كل من والده، وشقيقه "ياسر" 42 عامًا عامل أنه أثناء تواجد المذكور بمنزلهم تناول مبيد حشري بقصد الانتحار، ما أدى لوفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.