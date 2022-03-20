مصر تدين الهجمات الحوثية ضد السعودية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات ، مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الدنيئة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية فجر اليوم ٢٠ مارس الجاري، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية مما تسبب في أضرار مادية في بعض المنشآت الحيوية بالمملكة فضلاً عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات.

وتؤكد مصر أن استهداف هذه المنشآت الحيوية والمدنية في الشقيقة السعودية يُعد تصعيدًا جسيمًا واستهدافًا سافرًا لأمن وسيادة المملكة، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عما تمثله تلك الهجمات الإرهابية الخسيسة من انتهاكٍ صارخٍ لمباديء وقواعد القانون الدولي.

هذا، وتُعيد مصر التأكيد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلديّن الشقيقين، وعلى تضامن مصر ووقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير في مواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية الجبانة.