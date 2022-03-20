المتحدث باسم التحالف يكشف تفاصيل الهجمات الحوثية على السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - مارس - 2022 7:50 صباحًا

قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، ان الميلشيات الحوثية صعدت في هجماتها لاستهداف الاعيان المدنية والمنشأت الاقتصادية، وذلك في هجماتها العدائية التي شنتها على الحدود باتجاه السعودية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة مساء السبت وفجر الاحد.

وأوضح المالكي أن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا اطلق لاستهداف مدينة جازان (جنوبي المملكة)، كما دمرت وأسقطت 9 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب”.

مضيفاً في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن “الهجمات العدائية لميليشيات الحوثي تتعمد استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وباستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة”.

وأشار المتحدث: “كما تشير التحقيقات الأوليه إلى استخدام الميليشيات صواريخ كروز إيرانية استهدفت محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق، ومحطة التوزيع التابعه لشركة أرامكو في جازان”.

كما “شملت المواقع المستهدفة محطة نقل الكهرباء في ظهران الجنوب، ومحطة الغاز التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بخميس مشيط، ومعمل الغاز المسال التابع لشركة أرامكو السعودية في ينبع”.

وأردف المالكي: “تسببت هذه الهجمات العدائية ببعض الأضرار المادية بالمنشآت ومركبات مدنية ومنازل سكنية من جراء الاستهداف وتناثر شظايا الاعتراض، ولا توجد خسائر في الأرواح حتى إصدار هذا البيان”.

وذكر المتحدث أن “هذه الهجمات البربرية تمثل تصعيدا خطيرا، كما أنها تعبر عن موقف الميليشيات الحوثية الإرهابية من الدعوة المقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة مشاورات يمنية يمنية بين جميع الأطراف اليمنية، وتؤكد نهج الميليشيات الرافض لكافة الجهود والمبادرات الدولية، ومنها المبادرة السعودية، لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام”.