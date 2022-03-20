مجلس ماريوبول: القوات الروسية رحّلت بالقوة الآلاف من المدينة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

الهجمات العسكرية للجيش الروسي لم تتوقف على القصف والقتل فقط، فقد أعلن مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية أن القوات الروسية رحّلت بالقوة عدة آلاف من المدينة المحاصرة الأسبوع الماضي، بعد أن تحدثت روسيا عن وصول “لاجئين” من الميناء الاستراتيجي.

وقال المجلس في بيان على قناته على “تليغرام” في ساعة متأخرة من مساء السبت: “خلال الأسبوع الماضي تم ترحيل عدة آلاف من سكان ماريوبول إلى الأراضي الروسية”.

وتابع: “أخذ المحتلون بشكل غير قانوني الناس من حي ليفوبيريجني ومن الملجأ في مبنى النادي الرياضي، الذي كان يختبئ فيه أكثر من ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال من القصف المستمر”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية “نوفوستي” الأسبوع الماضي عن وزارة الدفاع، قولها إن حافلات تقل أشخاصا وصفتهم بلاجئين من ماريوبول بدأت في الوصول إلى روسيا يوم الثلاثاء.

وقالت السلطات المحلية إن نحو 400 ألف شخص محاصرون في ماريوبول، المطلة على بحر آزوف، منذ أكثر من أسبوعين، ويختبئون في ملاجيء من القصف العنيف الذي قطع الإمدادات المركزية من الكهرباء والتدفئة والمياه.