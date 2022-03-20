شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: مقتل 260 مدنيًا في خاركيف بينهم 14 طفلاً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل 260 مدنيًا على الأقل في معارك حول مدينة خاركيف منذ بدء الهجوم الروسي قبل نحو شهر تقريبا، وفقا للسلطات الأوكرانية.
وتابعت في تحديث ليل السبت إن هناك 14 طفلاً بين القتلى.
وتعتبر خاركيف ثاني أكبر مدينة استراتيجية من حيث المساحة والسكان، وتقع في شمال شرقي البلاد، وفي حال سقوطها فهذا يعني قدرة الجيش الروسي على عزل الشمال الشرقي لأوكرانيا، وسقوطها يعتبر فتح الممر الشمالي الشرقي أمام الجنود الروس، كما يعتبر مقدمة لسقوط العاصمة الأوكرانية كييف.
وتحاصر القوات الروسية المدينة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا والتي كان يبلغ تعداد سكانها 1.5 مليون نسمة منذ اندلاع الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا: مقتل 260 مدنيًا في خاركيف بينهم 14 طفلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.